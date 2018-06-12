أخبار الاقتصاد المصرى اليوم 12-6-2018

كتب : مصطفى عبد التواب

شهد الاقتصاد المصرى اليوم الأربعاء 12-6-2018، مجموعة متنوعة من الاخبار، فى مقدمتها ارتفاع مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم، و اعلان وزارة المالية تحقيق فائض أولى لأول مره منذ سنوات، وفيما يلى أهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم..



ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و485 مليون جنيه قيمة التداول

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الأوسع نطاقا الذى تراجع بنسبة 0.08%، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات الأجنبية ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 638 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 902.549 مليار جنيه. وبلغ حجم التداول 87 مليون ورقة مالية بقيمة 485 مليون جنيه عبر تنفيذ 13 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 52.82% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 39.14%، والعرب على 8.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 60.49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.50 %.

المالية: نجحنا فى تحقيق فائض أولى بقيمة 2 مليار جنيه للمرة الأولى منذ عقود

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن النتائج الفعلية للموازنة العامة للفترة ما بين يوليو- مايو 2017/2018 تؤكد حدوث تحسن كبير وملحوظ فى الأداء المالى وفى المؤشرات المالية بشكل عام فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل من قبل الحكومة وفى ضوء تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى. وأكد وزير المالية، فى بيان اليوم، الثلاثاء، أن المؤشرات تشير إلى استمرار التحسن المالى، حيث حققت الموازنة العامة فائض أولى وللمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه مقابل عجز أولى قدره 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وتعكس تلك التطورات الايجابية جهود وزارة المالية فى تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة من خلال استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى بدء تعافى النشاط الاقتصادى وتزايد ثقة المستثمرين .

ساويرس أكبر مستثمر أجنبى فى كوريا الشمالية والمستفيد من القمة التاريخية

يعد رجل الأعمال نجيب ساويرس هو المستفيد الأكبر من القمة التاريخية التى جمعت الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الكورى الشمالى كيم كونج أون، لما سوف يعود بالنفع على شركته "أوراسكوم" التى استحوذت فى 2008 على 75% من شركة "كوريلينك" المشغل الوحيد للموبايل فى كوريا. ووفق موقع العربية فأن رجل الأعمال يعد أكبر مستثمر أجنبى فى كوريا الشمالية وبما أن القمة سوف تجعل البلاد تنفتح على العالم بعد عقود من الانغلاق فأن مشكلة "ساويرس" المتمثلة فى عدم قدرته على تحويل أرباح شركته إلى الخارج سوف تنتهى.

هيئة السلع التموينية: مصر تشترى 420 ألف طن من القمح الرومانى والروسى

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، إنها اشترت 420 ألف طن من القمح الرومانى والقمح الروسى فى مناقصة. وتتألف الكمية من 120 ألف طن من القمح الرومانى و300 ألف طن من القمح الروسى، فيما لم تفصح الهيئة عن مزيد من التفاصيل .

حماية المنافسة: الكوميسا فتحت تحقيقا فى امتناع "فيفا" عن بث مصر 22 مباراة

قال جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار إن الكوميسا فتحت تحقيقا ضد فيفا حول وقوع ضرر على حرية المنافسة والمستهلكين بامتناعها عن منح حق بث 22 مباراة لمصر وفقا لسياسته المعلنة فى نطاق السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا. وأوضح الجهاز، فى بيان له، إنه بناء على اتفاقية التعاون التى تجمع جهاز حماية المنافسة المصرى ومفوضية المنافسة التى تتمتع مصر بعضويتها، وبناء على ما وقع فى الجهاز من أدلة يتبين من ظاهرها وقوع مخالفات لكل من قانون المنافسة المصرى ولائحة المنافسة بمنظنة الكوميسا.

الرقابة المالية تدعو لحوار مجتمعى بشأن التأمين الإجبارى على حياة 2.4مليون فرد