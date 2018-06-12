أخبار الاقتصاد المصرى اليوم 12-6-2018

شهد الاقتصاد المصرى اليوم الأربعاء 12-6-2018، مجموعة متنوعة من الاخبار، فى مقدمتها ارتفاع مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم، و اعلان وزارة المالية تحقيق فائض أولى لأول مره منذ سنوات، وفيما يلى أهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم..
ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. و485 مليون جنيه قيمة التداول
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الأوسع نطاقا الذى تراجع بنسبة 0.08%، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات الأجنبية ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 638 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 902.549 مليار جنيه.
المالية: نجحنا فى تحقيق فائض أولى بقيمة 2 مليار جنيه للمرة الأولى منذ عقود
أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن النتائج الفعلية للموازنة العامة للفترة ما بين يوليو- مايو 2017/2018 تؤكد حدوث تحسن كبير وملحوظ فى الأداء المالى وفى المؤشرات المالية بشكل عام فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل من قبل الحكومة وفى ضوء تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى.
ساويرس أكبر مستثمر أجنبى فى كوريا الشمالية والمستفيد من القمة التاريخية
يعد رجل الأعمال نجيب ساويرس هو المستفيد الأكبر من القمة التاريخية التى جمعت الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الكورى الشمالى كيم كونج أون، لما سوف يعود بالنفع على شركته "أوراسكوم" التى استحوذت فى 2008 على 75% من شركة "كوريلينك" المشغل الوحيد للموبايل فى كوريا.
هيئة السلع التموينية: مصر تشترى 420 ألف طن من القمح الرومانى والروسى
قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، اليوم الثلاثاء، إنها اشترت 420 ألف طن من القمح الرومانى والقمح الروسى فى مناقصة.
حماية المنافسة: الكوميسا فتحت تحقيقا فى امتناع "فيفا" عن بث مصر 22 مباراة
قال جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار إن الكوميسا فتحت تحقيقا ضد فيفا حول وقوع ضرر على حرية المنافسة والمستهلكين بامتناعها عن منح حق بث 22 مباراة لمصر وفقا لسياسته المعلنة فى نطاق السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا.
الرقابة المالية تدعو لحوار مجتمعى بشأن التأمين الإجبارى على حياة 2.4مليون فرد
التقى الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، برؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر لإطلاعهم على مبادرة الهيئة فى إطلاق مبادرة للتأمين الإجبارى على حياة الأفراد المستفيدين بقروض التمويل متناهى الصغر فى خطوة لتوسيع شبكة الأمان الأجتماعى ، والتشاور معهم فى آلية تنفيذ المبادرة ضد مخاطر الوفاة فى قطاع يمثله 2.4 مليون مصرى بأرصدة تمويل بلغت 8.4 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من عام 2018 .
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