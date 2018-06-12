أبو هشيمة أفضل شخصية عربية فى مجال الصناعة بمجلة استثمارات الإماراتية

أعلنت مجلة استثمارات الإماراتية، قائمة أسماء الشخصيات العربية الفائزة بجوائز دورتها الأولى "لأفضل قادة الأعمال إبداعاً فى العالم العربى للعام 2017″، وحصل رجل الأعمال المصرى أحمد أبو هشيمة رئيس شركة حديد المصريين على جائزة أفضل شخصية عربية إبداعية عن الاستثمار فى قطاع الصناعة، كونه أصغر قائد أعمال بالشرق الأوسط يحقق نجاحات متتالية ومشهودة في ظل مرحلة عصيبة شهدها الاقتصاد المصرى.
وتعد الجائزة التي تمنح سنوياً لشخصية عربية واحدة من كل قطاع، بمثابة الجائزة الأولى من نوعها في المنطقة العربية والعالم، كونها تتضمن توطيد سياسات الإبداع وتحفيز القدرات والطاقات الابداعية للمؤسسات لاستشراف المستقبل من خلال 10 معايير تتباين في أوزانها النسبية، وفقاً لطبيعة ومجريات تطور ونمو كل قطاع على حدا، ومما يعزز المخيلة الإبداعية لقادة الأعمال، والتي تنعكس بالضرورة على الحفاظ على مؤشرات النمو المستدام للمؤسسات.
ووفقا ً للقائمة فقد حصل سلطان أحمد بن سليم – رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، على جائزة أفضل شخصية عربية إبداعية في قطاع الموانئ البحرية للعام 2017، حيث ساهم بشكل كبير في تطوير قطاع الموانئ والمناطق الحرة مما اسهم بشكل كبير في مسار النمو المتميز لدولة الإمارات.
كما فاز ايضاً من الإمارات خميس جمعة بوعميم، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للملاحة القابضة، كأفضل شخصية عربية إبداعية في قطاع الملاحة البحرية، ويعد بوعميم، شخصية ريادية وقيادية متميزة برعت في مواجهة التحديات وحققت انجازات كبيرة في تطوير قطاع الملاحة البحرية الإماراتية علي نطاق عالمي، قاد بوعميم، بنجاح متواصل مسيرة شركة الخليج للملاحة القابضة واستطاع تنفيذ تحولات كبيرة وجوهرية، فضلاً على بلوغ وجهات وأسواق جديدة خلال العام 2017 وتطوير العديد من الشراكات المثمرة الدولية نتاجاً لرؤيته الإبداعية المتفردة .
الاستثمارات البيئية.
كما منحت إدارة مجلة استثمارات أحمد بن عيسى السركال – رئيس مجلس إدارة مجموعة السركال، جائزة أفضل شخصية عربية إبداعية عن الاستثمار في قطاع البيئة، نتاجاً لبصمته وبصمة مجموعة السركال التاريخية في تطوير حلول بيئة لمعالجة العديد من المشكلات البيئة، وتطوير مضامين الإبداع في عمليات تدوير الزيوت المستخدمة في إمارة دبي، وتسخير كافة الجهود لدعم الممارسات المثلى في تطوير الاستثمار في البيئة في دولة الإمارات، تلبية ًلرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، حيث ارتبط القطاع البيئي بطروحات ومضامين المسؤولية المجتمعية لتلك الشركة العائلية التي تعد أول كيان اقتصادي عائلي تأسس في دبي منذ العام 1946.
التطوير العقاري – الاتصالات – خدمات النفط – الصناعة – السياحة
ومن الإمارات فاز أيضاً حسين سجواني – رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة داماك العقارية بجائزة أفضل شخصية عربية إبداعية في قطاع التطوير العقاري، حيث حقق سجواني نجاحات عالمية المستوى وساهم ببصمة متفردة ورؤى إبداعية في تطوير مسيرة القطاع العقاري في دولة الإمارات. فيما حصد المهندس عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لشركة “الإمارات للإتصالات المتكاملة”، جائزة أفضل شخصية عربية إبداعية في قطاع الاتصالات ، تقديراُ لمسيرته القيادية ورؤيته الخاصة لدعم تحولات ومستجدات قطاع الإتصالات الحيوي، والممارسات المبتكرة في جميع إدارات الشركة. ومن مصر، حصد رجل الأعمال المصري ورئيس شركة حديد المصريين “أحمد أبو هشيمة”، جائزة أفضل شخصية عربية إبداعية عن الاستثمار في قطاع الصناعة، كونه أصغر قائد أعمال بالشرق الأوسط يحقق نجاحات متتالية ومشهودة في ظل مرحلة عصيبة شهدها الاقتصاد المصري.
كما تضمنت الجائزة فوز علاء العلي، الرئيس التنفيذي، لشركة “نيرفانا للسفر والسياحة “، بجائزة أفضل شخصية عربية إبداعية في الاستثمار في قطاع السياحة، إذ نجح العلي، خلال فترة زمنية قصيرة بالارتقاء بمسيرة الشركة وتعزيز مستوى الخدمات التي تقدمها لكافة العملاء، رغم المرحلة الصعبة لتباطوء الاقتصاد العالمي، ساهمت مهارته ودراسته لسوق السياحة العالمي، وإيمانه بأهمية الابداع والابتكار لمواكبة التغيرات من تخطى تلك التحديات.وكانت شركة” نيرفانا”، قد بدأت بمكتب واحد بأبو ظبي منذ 11 عام فقط ، وأصبح لديها اليوم 40 مكتب داخل الامارات، و5 مكاتب في كل من” الصين ،السعودية، مصر، بريطانيا، إسبانيا “، كما تستعد لافتتاح مكاتب جديدة لها في عدد من الدول الخليجية، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا خلال السنوات المقبلة، وتعتمد ادارة نيرفانا منذ بداية انشائها علي الابتكار والابداع ، حيث أنشأت قسم للابتكار والتطوير ومواكبة التطور التكنولوجي لمستجدات سوق السفر والسياحة العالمي.
كما تضمنت القائمة أيضاً منح الدكتور على العامري – رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ لخدمات النفط ” دولة الإمارات” جائزة أفضل شخصية عربية إبداعية في قطاع خدمات النفط، حيث استطاع العامري – اعتماداً على منهجية إبداعية – من تطوير شراكات مع كبريات الشركات العالمية في خدمات تصنيع أنايبيب ومستلزمات حقول النفط بما فيها شركات نفطية بريطانية وخليجية عملاقة، حيث بلغ عدد الشركاء من كل دول العالم اكثر من 80 شركة، نتاجاً لتعزيز الممارسات الإبداعية
البرتوكيماويات – الاستثمارات العامة – الملكية الفكرية
ومن المملكة العربية السعودية حصد يوسف بن عبدالله البنيان، الرئيس التنفيذي، لشركة “سابك” للبتروكيماويات، جائزة مجلة استثمارات لأفضل قيادة تنفيذية عربية إبداعية في قطاع البتروكيماويات. حيث تعد “سابك” الأولي ابداعيا في العالم في مواكبة التطورات الحديثة في قطاع البتروكيماويات، كما استطاع البنيان، الاستمرار بخطط الشركة التوسعية الطموحة في تطوير بنية تحتية فعالة لأعمالها، بالاضافة لنشر مواقع التقنية والابتكار التابعة للشركة في جميع أنحاء العالم.
كما حصد عيسى الغرير – رئيس مجلس إدارة مجموعة الغرير للاستثمار، جائزة أفضل شخصية عربية في قطاع الاستثمارات العامة، حيث يتمتع عيسى الغرير، بفلسفة استثمارية تهدف لتوزيع الاستثمارات والتركيز على الأسواق العالمية لا سيما في دول اسيا ذات الفرص الواعدة والتي لم تتأثر خلال الأزمة العالمية كثيراً كما يتمتع الغرير بتحالفات متعددة وشراكات في العديد من دول العالم.
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