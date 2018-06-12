أبو هشيمة أفضل شخصية عربية فى مجال الصناعة بمجلة استثمارات الإماراتية

أعلنت مجلة استثمارات الإماراتية، قائمة أسماء الشخصيات العربية الفائزة بجوائز دورتها الأولى "لأفضل قادة الأعمال إبداعاً فى العالم العربى للعام 2017″، وحصل رجل الأعمال المصرى أحمد أبو هشيمة رئيس شركة حديد المصريين على جائزة أفضل شخصية عربية إبداعية عن الاستثمار فى قطاع الصناعة، كونه أصغر قائد أعمال بالشرق الأوسط يحقق نجاحات متتالية ومشهودة في ظل مرحلة عصيبة شهدها الاقتصاد المصرى.

وتعد الجائزة التي تمنح سنوياً لشخصية عربية واحدة من كل قطاع، بمثابة الجائزة الأولى من نوعها في المنطقة العربية والعالم، كونها تتضمن توطيد سياسات الإبداع وتحفيز القدرات والطاقات الابداعية للمؤسسات لاستشراف المستقبل من خلال 10 معايير تتباين في أوزانها النسبية، وفقاً لطبيعة ومجريات تطور ونمو كل قطاع على حدا، ومما يعزز المخيلة الإبداعية لقادة الأعمال، والتي تنعكس بالضرورة على الحفاظ على مؤشرات النمو المستدام للمؤسسات.