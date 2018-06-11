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3 قتلى فى هجوم مسلح على مركز للشرطة بنيكاراجوا

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:59 م
3 قتلى فى هجوم مسلح على مركز للشرطة بنيكاراجوا جانب من العنف فى نيكاراجوا _ صورة أرشيفية
ماناجوا (أ ف ب)
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قتل 3 أشخاص من بينهم شرطيان وأصيب آخرون فى هجوم مسلح استهدف مركزا للشرطة فى شمال نيكاراجوا، كما أعلنت الشرطة الاثنين.

ويشهد البلد الصغير الواقع فى اميركا الوسطى اضطرابات وأعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 137 شخصا خلال تظاهرات معارضة للرئيس دانيال اورتيجا.

وأعلنت الشرطة أن "15 شخصا ملثمين هاجموا بأسلحة نارية مركزا للشرطة فى سيلاو باراسكا" فى بلدية مولوكوكو فى شمال البلاد.

وأوضحت الشرطة فى بيان أن شرطيين قتلا وأصيب اثنان آخران فيما خطفت المجموعة المسلحة شرطيا آخر، بينما قتل عنصر من المهاجمين وأصيب اثنان آخران بجروح.

ودعت السلطات المتظاهرين "لاحترام الممتلكات العامة والخاصة وحق الناس فى التنقل بحرية فى البلاد"، ويواجه دانيال اورتيغا، بطل الثورة الساندينية التى أطاحت الدكتاتورية فى 1979، موجة غضب منذ 18 أبريل فجّرها مشروع لإصلاح نظام التقاعد تم التخلى عنه لكنه سرعان ما تحول الى حركة احتجاج شاملة ضد الرئيس المتهم بمصادرة الحكم وتقييد الحريات.

 


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