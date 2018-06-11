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17 غارة للتحالف على محافظة الحديدة باليمن

الإثنين، 11 يونيو 2018 10:21 ص
17 غارة للتحالف على محافظة الحديدة باليمن المتحدث باسم التحالف العربى
وكالات الأنباء
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جدد طيران التحالف، اليوم الاثنين، غاراته على محافظة الحديدة غربى اليمن.

وأفاد مصدر محلى فى محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" "بأن طيران التحالف شن فجر الاثنين، 17 غارة استهدفت ثمانى منها تجمعات ومواقع لمسلحى جماعة أنصار الله فى منطقة العرج فى مديرية باجل شمال محافظة الحديدة".

وأشار إلى أن طيران التحالف قصف بـ 6 غارات مواقع فى مديريتى بيت الفقية والدريهمى جنوب الحديدة"، مضيفاً "أن غارتين لطيران التحالف استهدفتا تعزيزات لمسلحى أنصار الله فى مديرية المنصورية، كما شن طيران التحالف غارة على منطقة الجبانة فى مديرية الحالى ثالث أكبر مديريات مدينة الحديدة".

ومع تصاعد المعارك بين قوات الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى ، ومسلحى جماعة أنصار الله، بدأت عشرات الأسر بالنزوح من مديرية التحيتا الى مديريتى حيس وبيت الفقية جنوب الحديدة، حيث بات المستشفى الريفى فى مركز مديرية بيت الفقية يكتظ بالأسر النازحة من منطقة الجاح فى ذات المديرية، ومن منطقتى وادى المدمن والبقيع فى مديرية التحيتا.

 


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