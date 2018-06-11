12 اغسطس ..الحكم على أحمد عز بقضية غسيل الأموال

كتب أحمد حسنى

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبوصافي وعمرو محمد فوزي الحكم على أحمد عز في القضية رقم رقم 9271 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها بغسيل الاموال لجلسة 12 اغسطس للحكم.

كانت النيابة اتهمت عز بغسيل حوالى 6,5 مليار جنيه عن طريق استغلال النفوذ والتربح والاستيلاء على المال العام، وجاء فى تقرير الاتهام أن القضية تحمل رقم 9271 لسنه 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 168 جنايات أمن الدولة، قرر فيها المستشار هشام بدوى المحامى العام لنيابات أمن الدولة احالة المتهم أحمد عز 52 سنة رئيس مجلس إدارة مجموعة عز القابضة إلى الجنايات بتهمة غسيل الأموال وقال تقرير الاتهام إنه فى غضون الفترة من مايو عام 2002 وحتى شهر يونيو 2011 ارتكب عز جريمة غسيل أموال وقيمتها 6 مليارات و429 مليونا و37 ألف جنيه والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام.

وأخلت محكمة جنايات جنوب القاهرة فى سبتمبر 2013 ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي سبيل رجل الأعمال أحمد عز أمام محكمة الجنايات، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه.، بعد دفع 100 مليون جنيه، وقررت وقف نظر الدعوى لحين الفصل في قضيتين أخريتين مرتبطتين بها، وهما تراخيص الحديد، وأسهم الدخيلة التى قضت فيهما بالتصالح.