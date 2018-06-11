وكالة: منفذ هجوم ستوكهولم لن يطعن على الحكم الصادر ضده بالسجن مدى الحياة

رويترز

أبلغ محامى رحمت عقيلوف – الذى صدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة لقتله 5 أشخاص فى هجوم بشاحنة فى ستوكهولم العام الماضى وكالة (تى.تى) السويدية للأنباء - أن موكله لن يطعن على الحكم.

ونقلت الوكالة عن يوهان إريكسون، محامى عقيلوف، قوله "لقد اتخذ قراره، لن يطعن على الحكم"، وأدين المواطن الأوزبكى، الذى رفضت السلطات السويدية طلبه للجوء، بالشروع فى قتل 119 شخصا آخرين كانوا فى موقع الحادث عندما صدم متسوقين بشاحنة مسروقة فى شارع مزدحم بوسط ستوكهولم فى السابع من أبريل 2017.