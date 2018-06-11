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وفاة شخص فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بالإسكندرية

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:20 ص
وفاة شخص فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بالإسكندرية جثة - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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توفى شخص، متأثرا بإصابته التى أودت بحياته بعد مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندريه، إخطارا من مأمور قسم أول الرمل، بوجود مشاجرة ومصابين بشارع بن الوليد - منطقة زعربانة .

 

وبالإنتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "ى ح م" 36 سنة، عاطل مقيم شارع الطائى دائرة القسم، المسجل شقى خطر تحت رقم 8004 فئة ب "مخدرات"، السابق اتهامه فى 23 قضية " أقراص مخدرة - سلاح أبيض، وشروع فى سرقة - ضرب"، مصاب بجرح بإصبع سبابه اليد اليمنى ، وطرف ثان "م ب م" 37 سنة عاطل، مقيم شارع بن سراج - دائرة القسم ،المسجل شقى خطر تحت رقم 1843 فئة أ " فرض سيطرة"، السابق إتهامه فى عدد 26 قضية " أقراص مخدرة - سلاح أبيض ، ومخدرات - ضرب "مصاب بجرح طعنى بالرقبة، وتوفى .

 

وذلك بسبب حدوث مشادة كلاميه لوجود خلافات مالية بينهما، وعند مطالبة الثانى المبلغ المالى خاصته من الأول، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأول بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض سكين كانت بحوزته، مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.

 

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف، وبإرشاده تم ضبط الآداة المستخدمة، و تم نقل جثة المتوفى لمشرحة الإسعاف، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، و تحرر المحضر رقم 4148/ 2018 إدارى قسم شرطة أول الرمل.


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