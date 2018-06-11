وزير القوى العاملة يتلقى تقريرا بأسباب تسريب غاز الأمونيا بمصانع برج العرب

محمود راغب

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا مبدئيا عاجلا من مدير المديرية، حول تسريب غاز الأمونيا فى مصانع بمنطقة برج العرب.

وأوضح التقرير أنه فى مساء السبت الماضي حدث تسريب لغاز الأمونيا حوالي الساعة السابعة مساءً بوحدة التبريد الخاصة بمصنع المتقدمة للخضروات "فرج الله"، وتم علي الفور انتقال كيمائي عبد المسيح جرجس خله مدير مكتب السلامة والصحة المهنية برج العرب، واثنين من المفتشين بالمكتب إلي مكان الحادث للمعاينة والوقوف علي أسبابه.

وأشار التقرير المبدئي إلى أنه بعد المعاينة تبين احتمالية أسباب التسريب ترجع إلى تلف الصمام الخاص بوحدة الزيوت بوحدة التبريد مما أدى معه إلى انتشار الغاز ودخوله إلى مصنع الخضروات، وبالتالى حدوث اختناقات لبعض العاملين.

وأرجع التقرير أسباب الحادث إلى عدم اتخاذ الاحتياطيات اللازمة للوقاية من مخاطر تسرب الغازات "غاز الأمونيا" مخالفا المادة 34 من القرار الوزارة رقم 211 لسنة 2003، فضلا عن عدم التزام المنشأة بوضع نظام للصيانة الوقائية والدورية على معدات أوعية الضغط "وحدات التبريد" ، مخالفا للمادة 26 من نفس القرار، بالإضافة إلي عدم التزامها باتخاذ الاحتياطيات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق وعدم تقديم تقرير للحماية المدنية مستوفى للاطلاع مخالفا المادة 214 من قانون العمل 12 لسنة 2003.

كما أكد التقرير عدم التزام المنشأة بتوفير مهمات الوقاية الشخيصة للعاملين "فلاتر خاصة بالأمونيا"، وعدم تدريب وتوعية العاملين علي مخاطر المهنة "التعامل مع التسريبات " مخالفا للمادة 217 من القانون، وعليه تم تحرير محضر السلامة والصحة المهنية رقم 174716 بتاريخ 10 يونيو الجارى بالمخالفات السابق ذكرها.

وذكر التقرير المعروض علي الوزير أنه سبق لمكتب السلامة والصحة المهنية ببرج العرب بالتفتيش علي المنشأة المذكورة وتبين وجود مخالفات وتم انذاره بتاريخ 17 أكتوبر 2016، وبتاريخ 12 ديسمبر من نفس العام تم تحرير محضر بالمخالفة، فضلا عن محضر آخر فى 14 ديسمبر.

جاء ذلك على خلفية وقوع حادث جسيم لتسريب غاز الأمونيا فى ثلاجة تابعة لأحد المصانع الخاصة بالمنتجات الغذائية، بالمنطقة الصناعية الأولى ببرج العرب، والذى أدى إلى اختناق 10 من العاملين، تم نقلهم إلى مستشفي برج العرب الجديدة العام، حيث تم إسعاف 9 من المصابين وخروجهم بشفاء، وتبقى عاملا يدعى وليد محمد أحمد، تم حجزة بقسم شرايين القلب.