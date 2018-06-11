وزير الصحة يوافق على تعيين مصطفى شكرى مديرا لمستشفى التأمين بمدينة نصر

كتب وليد عبد السلام

وافق الدكتور أحمد عماد وزير الصحة على تعيين الدكتور مصطفى شكرى مديراً لمستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر لمدة عام خلفا للدكتور وائل كمال.

وقال الدكتور مصطفى شكرى لــ"اليوم السابع" إنه يعتز بثقة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة فى إسناد إدارة مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر له، مؤكداً أنه يسعى إلى وضع استراتيجية كاملة تتضمن اليات إدارة المستشفى وأقسامها المختلفة، لافتاً إلى أنها صرح تعليمى وعلاجى كبير وينبغى أن يكون أداء الخدمات الطبية مميزاً.

وأوضح أن الفترة المقبلة سيكون هناك نظام بالمستشفى يسمح بأداء الخدمات بطريقة سهلة ودون مشقة على المريض، مؤكدا أنه سيطبق استراتيجية الوزارة فى العمل بنظام الملف الطبى للمريض والرقم الكودى للحالة المرضية، لافتاً إلى أن المستشفى ستطبق النظام الإلكترونى الجديد لمنظومة التأمين الصحى الجديدة المقرر تطبيقها فى بورسعيد خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف مصطفى شكرى أنه سيسعى إلى خفض قوائم الانتظار للعمليات الجراحية خاصة قوائم انتظار جراحات المفاصل والعظام والقلب وغيرها من التخصصات المختلفة.