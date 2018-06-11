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وزير الأوقاف يرفع مكافأة حافظ قرآن من ذوى الاحتياجات الخاصة لـ60 ألف جنيه

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:30 م
وزير الأوقاف يرفع مكافأة حافظ قرآن من ذوى الاحتياجات الخاصة لـ60 ألف جنيه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
كتب - إسماعيل رفعت
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قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، رفع مكافأة المتسابق عبد الرحمن مهدى جمال أحمد خليل، الأول على المسابقة المحلية لذوى الاحتياجات الخاصة من 20 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، مع إتاحة الفرصة أمامه للمشاركة فى المسابقة العالمية القادمة للقرآن الكريم مباشرة بدون تصفيات تمهيدية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

يذكر أن الرئيس كرم اليوم حفظة القرآن الكريم في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، وطالب بمضاعفة مبلغ قيمة الجائزة للمتسابق.


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