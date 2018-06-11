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هيئة البريد: الانتهاء من تصميم طابع تذكارى لكأس العالم

الإثنين، 11 يونيو 2018 04:23 م
هيئة البريد: الانتهاء من تصميم طابع تذكارى لكأس العالم أحمد عبد الحليم رئيس الهيئة القومية للبريد
كتبت هبة السيد
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كشف مصدر بالهيئة القومية للبريد أن اللجنة المشكلة لتصميم طابع البريد التذكارى والخاص ببطولة كأس العالم لكرة القدم، والتى تستضيفها روسيا فى الفترة من 14 يونيو إلى 17 يوليو 2018 قد انتهت من عملها، وينتظر اعتماد الطابع خلال أيام بعض عرضه على رئيس الهيئة.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الهيئة اتخذت الكثير من الإجراءات لتلافى حدوث أخطاء فى الطابع التذكارى.

ويضم الأرشيف الرقمى للطوابع المصرية أكثر من 2300 طابع تقوم بتغطية الفترة الزمنية من 1866م حتى العصر الحالى، وتضم المجموعة أنواعاً مختلفة من الطوابع، مثل طوابع البريد العادى أو البريد الحكومى أو البريد الجوى أو الطوابع التذكارية، والتى تغطى عدداً كبيراً من الأحداث المهمة فى تاريخ مصر والعالم العربى.

وتقدم هيئة البريد خدمات حكومية ومالية ومجتمعية إلى جانب الخدمات البريدية وشهدت الهيئة خلال الثلاث أعوام لماضية تطورا كبيرا سواء على مستوى المكاتب والتى أصبحت مشابهة للبنوك أو على مستوى تقديم الخدمات الحكومية، حيث تقدم خدمات سداد فواتير الكهرباء والتليفونات والعديد من خدمات الأحوال المدنية وخدمات قنصلية وخدمات خاصة بوزارة الإسكان.


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هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريا لكأس العالم لكرة القدم

البريد

كاس العالم

الهيئة القومية للبريد

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

حماده

نداء سريع الي السيد / رئيس الهيئه القوميه للبريد المصري

لم يصل الرقم السري للفيزا كارت الخاصه بي حتي الأن لمكتب بريد جنوب قنا - محافظة قنا - بجنوب صعيد مصر - بالرغم من أنني استلمّت هذه الفيزا من المكتب المذكور منذ 12 يوما - هل يعقل هذا ياساده - في ظل التكنولوجيا الحديثه - التي نعيشها الأن - انشر يايوم السابع - مع خالص تحياتي -

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