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الإثنين، 11 يونيو 2018 03:54 م
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"هاباج لويد" الألمانية للحاويات تقلص أنشطتها فى إيران

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:40 م
"هاباج لويد" الألمانية للحاويات تقلص أنشطتها فى إيران
رويترز
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أوقفت شركة شحن الحاويات الألمانية هاباج لويد إحدى خدمتى شحن لإيران وستتخذ قرار بشأن الخدمة الثانية قبل الرابع من نوفمبر تشرين الثانى موعد انتهاء مهلة لتصفية الأعمال قبل سريان العقوبات التى أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران.

وقال هاباج لويد خامس أكبر شركة حاويات فى العالم ومقرها هامبورج إنها بدأت عملية لوقف مناولة منتجات مدرجة على قائمة السلع التى استهدفتها العقوبات الأمريكية ضمن الإطار الزمنى المحدد.

وأضافت الشركة أنه ليس لديها خدمات مناولة مباشرة لإيران تقدمها بمفردها، قائلة إنها تستعين بشركاء.

وذكرت هاباج لويد فى رد مكتوب على أسئلة من رويترز "تم وقف إحدى هاتين الخدمتين والأخرى قيد المراجعة".

وقالت إن الشركة تنتظر المزيد من الإيضاحات بشأن الأنشطة المسموح بها بعد انتهاء مهلة التصفية كى تتخذ قرارات نهائية بشان تقديم خدماتها فى إيران، وأضافت "إم.إس.سي"، ثانى أكبر شركة لشحن الحاويات، الشهر الماضى إنها ستوقف الحجوزات الجديدة لإيران ولكنها ستنتهى من الشحنات المقبولة مثل المواد الغذائية خلال مهلة التصفية.

كما قالت مارسك لاين وهى الأكبر على مستوى العالم إنها تراجع عملياتها فى إيران.

ومثل الشركتين الأخريين، تخدم هاباج لويد إيران عبر سفن تابعة لأطراف ثالثة من جبل على فى الإمارات العربية المتحدة.


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هاباج لويد

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