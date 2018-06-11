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نقابة العلميين تنظم المؤتمر الدولى الثانى للفطريات بالشرق الأوسط أكتوبر المقبل

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:00 ص
نقابة العلميين تنظم المؤتمر الدولى الثانى للفطريات بالشرق الأوسط أكتوبر المقبل السيد عبدالستار المليجى نقيب العلميين
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور السيد عبدالستار المليجى، نقيب العلميين، إنه من المقرر أن تنظم النقابة بالتعاون مع الجمعية العربية للحفاظ على الفطريات، المؤتمر الدولى الثانى للفطريات بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال الفترة من 16 وحتى 18 أكتوبر المقبل، بمقر جامعة السويس بالإسماعيلية، وذلك بحضور عددا من المتخصصين بالجامعات المصرية.
 
وأوضح المليجى، أن المؤتمر يناقش عدة محاور رئيسية، من بينها: الفطريات فى علم متغير، والتفاعلات بين البكتريا والفطريات، الآثار المفيدة والضارة للفطريات، الفطريات السريرية، الانزيمات وأنواعها، والفطريات الغذائية، وعلم الفطريات البيطرية.
 
وأشار إلى أنه من المقرر أيضا أن يتم عقد المؤتمر العلمى الكندى الدولى للنظم البيئية والميكروبيولوجى، بالتعاون مع الأكاديمية الكندية للعلوم، خلال يومى 28 و29 يونيو الجارى، واصفا تلك المؤتمرات بالمنصة الفريدة من نوعها، والتى تجمع بين جميع الأكاديميين وعلماء الأبحاث والطلاب والمهنيين الصناعيين والتقنيين، لتبادل معارفهم وخبراتهم فى المجالات.
 

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