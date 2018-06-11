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نائب عراقى: هناك طرفان مستفيدان من حريق مخازن الرصافة ببغداد

الإثنين، 11 يونيو 2018 05:52 م
نائب عراقى: هناك طرفان مستفيدان من حريق مخازن الرصافة ببغداد الشرطة العراقية - أرشيفية
أ ش أ
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أكد عضو اللجنة القانونية النيابية بالعراق على شكرى، اليوم الاثنين، أن هناك طرفين مستفيدين من حادث احتراق مخازن نتائج انتخابات الرصافة بالعاصمة بغداد.

وقال شكرى، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن الجهات المستفيدة مما حدث تنقسم إلى قسمين بعضها خارجى يحرص على إبقاء الوضع العراقى متشنج وبعيد عن الاستقرار والأخر أطراف داخلية تسعى لخلط الأوراق أكثر، لافتا إلى أن إلغاء الانتخابات أو المضى بأى خطوة نتيجتها حكومة طوارئ معنى ذلك أنه لن تعود هنالك عملية سياسية أو تداول سلمى للسلطة.

وأوضح، أن ما جرى فى هذه الحادثة وما سبقها فى حوادث عديدة ومنها أزمة المياه والتطمينات والتبريرات التى تقدم نعتقد أنها نوع من التعامل بسذاجة مع عقل المواطن العراقى، يذكر أن حريقا اندلع - أمس- ، داخل مخازن للمواد الغذائية وسط العاصمة بغداد، فيما كشفت اللجنة الأمنية فى مجلس بغداد أن الحريق استهدف صناديق الاقتراع بجانب الرصافة.

فيما وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأوامر لجميع قيادات العمليات فى المحافظات بتشديد الإجراءات على مخازن مفوضية الانتخابات، مشيرا إلى أنه سيلاحق العصابات الإرهابية التى تحاول العبث بالأمن وبالانتخابات.

 


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