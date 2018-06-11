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الإثنين، 11 يونيو 2018 03:49 م
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نائب رئيس العراقى: تشكيل الحكومة دون معالجة تزوير الانتخابات "أمر مرفوض"

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:46 م
نائب رئيس العراقى: تشكيل الحكومة دون معالجة تزوير الانتخابات "أمر مرفوض" نورى المالكى نائب الرئيس العراقى
أ ش أ
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أكد نورى المالكى نائب الرئيس العراقى، اليوم الاثنين، أن تشكيل الحكومة دون معالجة حالة التلاعب التى رافقت الانتخابات أمر مرفوض، معربا عن استعداد ائتلاف "دولة القانون" الالتزام بما تتفق عليه القوى الوطنية من حلول للأزمة.

وذكرت قناة (السومرية نيوز) العراقية، أن نائب رئيس الجمهورية ورئيس ائتلاف دولة القانون نورى كامل المالكى استقبل بمكتبه اليوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق يان كوبيش، مشيرة إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث مختلف القضايا والمستجدات السياسية والأمنية، كما تم بحث الإشكاليات التى رافقت العملية الانتخابية وسبل معالجتها وفق الدستور والقانون.

وأكد المالكى، ضرورة إجراء إصلاحى للعملية التى اقترنت بالتزوير والتلاعب بالنتائج، معتبرا أن تشكيل الحكومة من دون معالجة حالة التلاعب التى رافقت الانتخابات أمر مرفوض ولا يصب فى مصلحة العملية السياسية.

يذكر أن نتائج الانتخابات النيابية العراقية الأخيرة شهدت انتقادات كبيرة من قبل نواب ومرشحين جدد بسبب وجود عمليات تزوير كبيرة، ما دعا مجلس النواب إلى عقد عدة جلسات استثنائية فى هذا الشأن قرر خلالها تغيير قانون انتخابات مجلس النواب وإعادة العد والفرز اليدوى فى كل العراق، فضلا عن إلغاء انتخابات الخارج والنازحين.

 


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