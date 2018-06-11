موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. القوى العاملة: أجازة عيد الفطر يومان للعاملين بالقطاع الخاص

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان وزارة القوى العاملة أن أجازة عيد الفطر يومان للعاملين بالقطاع الخاص وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

القوى العاملة: أجازة عيد الفطر يومان للعاملين بالقطاع الخاص

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن أول وثانى أيام عيد الفطر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

مصر للطيران تسير 91 رحلة إلى مدن الجذب السياحى خلال العيد

أعلنت شركة مصر للطيران أنها سوف تسير 91 رحلة جوية منتظمة وإضافية إلى كل من الغردقة، شرم الشيخ، الأقصر، أسوان ومرسى علم، وذلك تلبية لرغبات عملائها فى الاستمتاع بإجازة عيد الفطر المبارك، خلال الفترة من الخميس 14 يونيو وحتى الاثنين الموافق 18 يونيو.

الأرصاد: غدا انخفاض فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء انخفاض آخر فى درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

صحيفة إماراتية: نتائج الاجتماع الرباعى تؤكد وقوف النظام الإقليمى مع الأردن

رأت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الصادرة اليوم الإثنين، أن نتائج الاجتماع الرباعى فى مكة المكرمة لدعم الأردن، هى تأكيد عربى واضح على وقوف أركان النظام الإقليمى العربى مع الأردن لصيانة أمنها واستقرارها.

بدء الترشح لمجالس إدارة 27 نقابة عامة بمقر ديوان عام القوى العاملة

بدأ منذ قليل، فتح باب الترشح لانتخابات مجالس إدارة النقابات العامة ، للدورة النقابية 2018 /2022، بديوان عام وزارة القوى العاملة بمدينة نصر، حيث تم تخصص قاعات لقبول أوراق الترشح لعضوية مجالس إدارة 27 نقابة عام، وقد لوحظ أن الإقبال ضعف في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، بعد 12 عاما من آخر انتخابات عمالية في 2006.

مصادر بالمطار: 30 إثيوبيا غادروا على طائرة رئيس وزراء إثيوبيا بعد العفو عنهم

أكدت مصادر مسئولة بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الاثنين، أنه تم إنهاء إجراءات سفر 30 إثيوبيا بعد إصدار عفو رئاسى، وتمت مغادرتهم على طائرة رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد على.

"الزراعة": ارتفاع الصادرات لـ3.1 مليون طن.. وإجراءات لرفع القابيلة للتصدير

كشف تقرير رسمى للإدارة المركزية للحجر الزراعى التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن ارتفاع جملة الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل المختلفة إلى مختلف دول العالم خلال الموسم الحالى، حيث بلغ حتى الآن نحو 3 ملايين و103 آلاف طن، وذلك بزيادة ملحوظة عن ما تم تصديرة خلال نفس الفترة العام الماضى.

رئيس الوزراء الإثيوبى يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

غادر مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على، والوفد المرافق له، بعد زيارة للبلاد استغرقت يوما واحدا، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خطوات تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للدستور × 6 مراحل

حدد الدستور فى المادة ( 146 ) خطوات تشكيل الحكومة ، حيث تمت بالفعل أولى هذه الخطوات بتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان السابق، بتشكيل الحكومة الجديدة، أما باقى الخطوات فينتظر إتمامها خلال الساعات القادمة.

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمعظم محاور وميادين القاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية متحركة بسبب زيادة الأحمال، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم واستقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية خلال شهر رمضان.

مصطفى مدبولى يطمئن على حل مشكلة الكهرباء فى 6 أكتوبر الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة تسيير الأعمال، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لوحدات الإسكان الاجتماعى، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وأعضاء المكتب الفنى المكلفين بمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع، بمختلف المواقع.