video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 12:06 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11/6/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 11 يونيو 2018 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11/6/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية صلاة - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين ، فى عدد من محافظات مصر وبعض العواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى: 

مواقيت الصلاة فى القاهرة
 
الفجر 3:07   ص
 
الظهر 11:54 ص
 
العصر 3:30
 
المغرب 6:56
 
العشاء 8:28
 
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
 
الفجر 3:07 ص
 
الظهر 11:59
 
العصر 3:38
 
المغرب 7:03 م
 
العشاء 8:38 م
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
 
الفجر 3:01
 
الظهر 11:50 م
 
العصر 3:27 م
 
المغرب 54: 6 م
 
العشاء 8:27 م
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
 
الفجر 3:04 ص
 
الظهر 11:42
 
العصر 3:12 م
 
المغرب 6:39 م
 
العشاء 8:08 م
 
 
 مواقيت الصلاة فى أسوان
 
الفجر 3:21 ص
 
الظهر 11:48 ص
 
العصر 3:11 م
 
المغرب 6:40 م
 
العشاء 8:04
 
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
 
مكة
 
الفجر 4:05 ص
 
الظهر 12:20 م
 
العصر 3:39 م
 
المغرب 7:05 م
 
العشاء 8:25 م
 
 
 
المدينة المنورة
 
الفجر 3:55 ص
 
الظهر 12:20 م
 
العصر 3:41 م
 
المغرب 7:14 م
 
العشاء 8:35 م
 
 
 
الرياض
 
الفجر 3:26 ص
 
الظهر 11:52 ص
 
العصر 3:14 م
 
المغرب 7:46 م 
 
العشاء 8:07 م
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
 
الفجر 2:55
 
الظهر 11:39 م
 
العصر 3:14 م
 
المغرب 6:42
 
العشاء 8:11 م
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
 
الفجر 3:57 ص
 
الظهر 12:22 م
 
العصر 3:43 م
 
المغرب 7:11 م
 
العشاء 8:36 م
 
 
 مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
 
الفجر 3:21 ص
 
الظهر 12:27 م
 
العصر 4:12 م
 
المغرب 7:39 م 
 
العشاء 9:18
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت
 
الفجر 3:03 ص
 
الظهر 11:47 ص
 
العصر 3:21 م
 
المغرب 6:47 م
 
العشاء 8:19 م
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

447 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالجيزة.. والمحافظ يصلى بمصطفى محمود

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 10/6/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة