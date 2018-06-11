مكافحة المخدرات تضبط 1251 قضية إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة و 1313 متهم

دينا الحسيني

وجه قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن حملة أمنية على أوكار المخدرات ومتجريها خلال الفترة من 2/6/2018م حتى 8/6/2018.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى وجهات الوزارة المعنية خلال الفترة من 2/6/2018 حتى 8/6/2018 عن ضبط 1251 قضية "إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها 1313 متهما.

وضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية ( 62 ) قضية "إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة " بلغ عدد المتهمين فيها (84) متهماً، وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (3 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الحشيش وزنت (40.571 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (2.375 كيلو جرام )، وكمية من مخدر الكوكايين وزنت ( 90 جرام ) وكمية من مخدر الأفيون وزنت ( 30 جرام ) وكمية من مخدر الفودو وزنت ( 150 جرام ) و( 2000 ) قرص كبتاجون مخدر و( 56012) قرص مخدر مختلف الأنواع.

فيما تمكن قطـاع الأمـن العـام من ضبط ( 1189 ) قضية " إتجار وتعاطى فى المواد المخدرة " بلغ عدد المتهمين فيها (1229) متهماً .. وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (149.560 كيلو جرام ) و كمية من مخدر الحشيش وزنت (60.486 كيلو جرام ) و كمية من مخدر الهيروين وزنت (8.625 كيلو جرام ) و كمية من مخدر الفودو وزنت (4.180 كيلو جرام ) و كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 2.380 كيلو جرام ) و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 1.938 كيلو جرام ) و عدد ( 222186 ) قرص مخدر مختلف الأنواع و عدد ( 67 قطعة سلاح نارى (5 بنادق آلية ،6 بنادق خرطوش ، 3 طبنجات ، 53 فرد محلى الصنع ) بالإضافة إلى 120 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وجارى تكثيف الجهود وإستمرار الحملات للقضاء على كافة صور الخروج عن القانون .