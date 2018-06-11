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الإثنين، 11 يونيو 2018 11:07 ص
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مقتل 34 مسلحًا خلال عملية للقوات الأفغانية بشرق البلاد

الإثنين، 11 يونيو 2018 10:28 ص
مقتل 34 مسلحًا خلال عملية للقوات الأفغانية بشرق البلاد مسلحون - أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلنت مصادر أفغانية مطلعة، اليوم الاثنين، أن 34 مسلحًا على الأقل قتلوا خلال عملية أجرتها القوات الخاصة التابعة للاستخبارات الأفغانية فى إقليم ننجرهار بشرق البلاد.

وقال المكتب الإعلامى لحكومة اقليم ننجرهار، فى بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن القوات الخاصة التابعة لجهاز المخابرات الأفغانى أجرت عملية أمنية فى منطقة زاوا بمقاطعة خوجيانى مساء أمس الأح مما أسفر عن مقتل 34 مسلحًا على الأقل.

وبحسب حكومة ننجرهار، فإن القوات الخاصة الأفغانية صادرت أيضا عدة أسلحة وذخيرة ومتفجرات خلال العملية قبل أن يتم تدميرها فى وقت لاحق.وأشارت إلى أن العملية جرت أثناء تجمع المسلحين فى أحد مخابئهم للتخطيط لشن هجوم كبير.

وأكد البيان أن السكان المحليين وأفراد الأمن لم يتكبدوا أية خسائر بشرية خلال العملية.فيما لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية بما فيها حركة طالبان على هذه الأنباء حتى الآن .

 


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