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مقتدى الصدر يحذر من إمكانية نشوب حرب أهلية فى العراق

الإثنين، 11 يونيو 2018 12:54 م
مقتدى الصدر يحذر من إمكانية نشوب حرب أهلية فى العراق زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر
بغداد (أ ش أ )
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حذر زعيم التيار الصدرى، مقتدى الصدر اليوم الاثنين، من خطورة الوضع فى العراق ومن إمكانية "بداية حرب أهلية".

ودعا الصدر فى رسالة له تحت عنوان "العراق فى خطر" - حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الاخبارية - إلى الكف عن التناحر من أجل المقاعد والمناصب والمكاسب والنفوذ، موضحا أنه آن الأوان للوقوف صفا واحدا بدلا من حرق صناديق الاقتراع أو إعادة الانتخابات، منوها مرة أخرى بضرورة نزع السلاح وتسليمه للدولة.

وقال إن "العراق الآن، بلا ماء ولا كهرباء ولا زراعة ولا صناعة ولا مال ولا بنى تحتية ولا خدمات ولا بيئة صالحة ولا حدود أمينة، وإن الأعداء تتكالب عليه من كل حدب وصوب".

وكان رئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادى قد حذر بدوره من مخطط لضرب العراق، بعيد الحريق الذى طال صناديق اقتراع فى بغداد.

 

 


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