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"مصر للطيران" تبدأ تكثيف رحلات عودة المعتمرين فجر غد الثلاثاء

الإثنين، 11 يونيو 2018 07:36 م
"مصر للطيران" تبدأ تكثيف رحلات عودة المعتمرين فجر غد الثلاثاء صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى
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صرح الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بأن الشركة ستبدأ فجر غد الثلاثاء تكثيف رحلاتها القادمة من المملكة العربية السعودية لنقل المعتمرين في مرحلة العودة لموسم عمرة رمضان هذا العام، وذلك بعد قيام ليلة القدر بالحرمين الشريفين.

 
و تسير مصر للطيران 17  رحلة جوية لنقل ما يقرب من 2700 معتمر من ضيوف الرحمن، تقلع 11 رحلة منها من جدة بواقع 9  رحلات إلى مطار القاهرة الدولي، ورحلتين إلى مطار برج العرب، بينما تقلع 6 رحلات من المدينة المنورة، وتصل 5 رحلات منها إلى مطار القاهرة ورحلة واحدة إلى مطار برج العرب، وتستمر رحلات العودة حتى 30  يونيو الحالي لنقل أكثر من 45  ألف معتمر.
 
 

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