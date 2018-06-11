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الإثنين، 11 يونيو 2018 12:35 م
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مصرع عامل غرقا بترعة الشيخ زايد بوادى النطرون

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:54 ص
مصرع عامل غرقا بترعة الشيخ زايد بوادى النطرون جثة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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لقى عامل مصرعه غرقا بترعة الشيخ زايد، بقرية صلاح العبد التابعة لمركز وادى النطرون.
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون، بغرق شخص بمياه ترعة الشيخ زايد محطة 4 بقرية صلاح العبد بدائرة المركز.
 
انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال جثة ، "مصطفى  خ ص ع" 15 سنة، عامل ومقيم قرية نديبة مركز دمنهور وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها.
 
تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره "عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية.
 
وبسؤال عم المتوفى، "هاني  ص ع" 35 سنة، فلاح ومقيم بذات العنوان، قرر أنه حال قيام نجل شقيقه بالاستحمام بمياه الترعة المشار إليها جرفه التيار وغرق لعدم إجادته السباحة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر  اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.
 
 
 
 
 

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