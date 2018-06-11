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مصرع طفل وإصابة والده صدمتهما سيارة مجهولة بالمنوفية

الإثنين، 11 يونيو 2018 09:28 ص
مصرع طفل وإصابة والده صدمتهما سيارة مجهولة بالمنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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لقى طفل مصرعه، وأصيب والده بإصابات بالغة، وذلك إثر اصطدام سيارة مجهولة بهما بقرية كفر منصور، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى أشمون العام، باستقبالها كل من،"م.ب.س" 4 سنوات جثة هامدة، متأثراً بإصابته بتهشم بالجمجمة - نزيف من الأنف والفم والأذن، ووالده 46 عاما، بدون عمل مصاب باشتباه كسر بالضلوع - اشتباه نزيف بالصدر، صعوبة في التنفس، وتم تحويله إلي مستشفى شبين الكوم التعليمي، ومقيمان دائرة المركز .
 
بالانتقال والفحص، وسؤال الثاني، قرر أنه أثناء تواجده وبرفقته نجله ناحية كفر منصور دائرة المركز، اصطدمت بهما سيارة لا يعلم أرقامها، قيادة  "خ . ا . أ" والمقيم دائرة المركز "لم يستجوب"، مما أدي إلي إصابته ووفاة نجله، ونفى الشبهة الجنائية.
 
وبسؤال "م.أ.ش" 56 سنة، شيخ الناحية ومقيم بها، أوري بمضمون ما جاء بأقوال والد المتوفي، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة توقف بالقلب وفشل بالتنفس نتيجة الإصابات، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، و بالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة.
 

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