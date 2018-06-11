مصرع طالب غرقا فى ترعة بالمنوفية أثناء غسيل توك توك

المنوفية _ محمد فتحى

لقى طالب مصرعه غرقا، بإحدى قرى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، إثر سقوطه فى ترعة أثناء غسيل التوك توك، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بغرق شخص بترعة القاصد دائرة المركز ووفاته.

بالانتقال وقوات الإنقاذ النهري، تم انتشال جثة "ض.ف.ل" 17عاما، طالب ومقيم دائرة المركز، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرة، وتم التحفظ علي الجثة بمستشفى بركة السبع المركزى.

وبسؤال والد المتوفي، ومقيم بذات العنوان، قرر أنه أثناء قيام نجله بأعمال نظافة التوك توك خاصته من مياه الترعة، انزلقت قدمه، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، وتوفي غرقاً، و بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.