video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 03:56 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

محادثات عسكرية بين مسئولين أفغان وباكستانيين لبحث سبل التعاون الأمنى

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:49 م
محادثات عسكرية بين مسئولين أفغان وباكستانيين لبحث سبل التعاون الأمنى القوات الأفغانية - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، عن اجتماع مسئولين عسكريين أفغان وباكستانيين، على الأراضى الباكستانية، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بشأن المستوى الأمنى، وسط جهود جارية لإنشاء مجموعات عمل مشتركة كجزء من "خطة العمل المشتركة للسلام والتضامن".

ونقلت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية عن مصادر مطلعة – لم تسمها – قولها، إن قادة العمليات الأفغانية – الباكستانية، شاركوا فى أحدث جولة من المحادثات الثنائية، لاستعراض التقدم إزاء التعاون الأمنى وتعيين ضباط اتصال وإنشاء مراكز للتنسيق على طول الحدود بين البلدين، وقالت المصادر، إن مديرى العمليات العسكرية للبلدين التقوا وسط تفاعل متزايد بين المسؤولين العسكريين فى الأشهر الأخيرة لوضع اللمسات الأخيرة على نشر ضباط الاتصال، وإنشاء مراكز تنسيق على الأرض لتبادل المعلومات الاستخباراتية ورصد حركة المتشددين عبر الحدود.

وسيتم إنشاء مراكز التنسيق فى تورخام وشمان، نقطتى العبور الرئيسيتين، خلال المرحلة الأولى، فيما سيتم إنشاء مراكز أخرى فى مرحلة لاحقة على طول النقاط الحدودية الأخرى، ويأتى هذا فى الوقت الذى زار فيه وفد أفغانى برئاسة مستشار الأمن القومى الأفغانى محمد حنيف أتمار، باكستان الشهر الماضى لإجراء محادثات ثنائية فى إطار خطة العمل الأفغانية الباكستانية المشتركة من أجل السلام والتضامن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

باكستانيان من بين 8 مُسلحين قُتلوا فى إقليم ننجرهار شرق أفغانستان

مصادرة 7 آلاف و800 كيلوجرام من المواد المصنعة للمتفجرات فى أفغانستان

مقتل 4 مسلحين فى هجوم انتحارى بشرق أفغانستان

مقتل 6 أشخاص فى انفجار بشرق أفغانستان

اخبار عالمية

السلطات الافغانية

السلطات الباكستانية

العلاقات الافغانية الباكستانية

الحدود الافغانية الباكستانية

مكافحة الارهاب

اخبار العالم




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة