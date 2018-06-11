محادثات عسكرية بين مسئولين أفغان وباكستانيين لبحث سبل التعاون الأمنى

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كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، عن اجتماع مسئولين عسكريين أفغان وباكستانيين، على الأراضى الباكستانية، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بشأن المستوى الأمنى، وسط جهود جارية لإنشاء مجموعات عمل مشتركة كجزء من "خطة العمل المشتركة للسلام والتضامن".

ونقلت وكالة أنباء "خامه برس" الأفغانية عن مصادر مطلعة – لم تسمها – قولها، إن قادة العمليات الأفغانية – الباكستانية، شاركوا فى أحدث جولة من المحادثات الثنائية، لاستعراض التقدم إزاء التعاون الأمنى وتعيين ضباط اتصال وإنشاء مراكز للتنسيق على طول الحدود بين البلدين، وقالت المصادر، إن مديرى العمليات العسكرية للبلدين التقوا وسط تفاعل متزايد بين المسؤولين العسكريين فى الأشهر الأخيرة لوضع اللمسات الأخيرة على نشر ضباط الاتصال، وإنشاء مراكز تنسيق على الأرض لتبادل المعلومات الاستخباراتية ورصد حركة المتشددين عبر الحدود.

وسيتم إنشاء مراكز التنسيق فى تورخام وشمان، نقطتى العبور الرئيسيتين، خلال المرحلة الأولى، فيما سيتم إنشاء مراكز أخرى فى مرحلة لاحقة على طول النقاط الحدودية الأخرى، ويأتى هذا فى الوقت الذى زار فيه وفد أفغانى برئاسة مستشار الأمن القومى الأفغانى محمد حنيف أتمار، باكستان الشهر الماضى لإجراء محادثات ثنائية فى إطار خطة العمل الأفغانية الباكستانية المشتركة من أجل السلام والتضامن.