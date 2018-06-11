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مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون الهيئة الوطنية للصحافة

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:26 م
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون الهيئة الوطنية للصحافة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى
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بدأ مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، بشأن مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة المقدم من الحكومة، ضمن مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، والذى يضم مشروعات قوانين الهيئات الإعلامية الثلاثة، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة وللإعلام.

 

ووافق مجلس النواب على مواد الإصدار الأربعة، والتى جاء نصها على النحو التالى:

المادة الأولى:

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم عمل الهيئة الوطنية للصحافة، وتسرى أحكامه على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية  المملوكة للدولة.

 

المادة الثانية:

على من يعمل فى المجال الصحفى أو المواقع الإلكترونية  الصحفية المملوكة للدولة فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

 

المادة الثالثة:

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ،وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للصحافة .

 

المادة الرابعة: 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.


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