متحدث عراقى: المحكمة الإتحادية صاحبة الحق فى اتخاذ قرار إعادة الانتخابات

وقال سعد الحديثى، لدى سؤاله عن تعليق رئيس الوزراء على دعوة رئيس البرلمان المنتهية ولايته لإجراء انتخابات أخرى، "هذا أمر تختص به المحكمة الاتحادية وليس السلطة التنفيذية أو أى جهة أخرى".

وأقر البرلمان إجراء فرز يدوى للأصوات، بعدما قالت عدة أحزاب إن التصويت شابه تزوير. واندلعت، أمس الأحد، النيران في موقع لتخزين صناديق الاقتراع يضم نصف الصناديق من العاصمة.