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متحدث عراقى: المحكمة الإتحادية صاحبة الحق فى اتخاذ قرار إعادة الانتخابات

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:18 م
متحدث عراقى: المحكمة الإتحادية صاحبة الحق فى اتخاذ قرار إعادة الانتخابات حيدر العبادى
رويترز
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قال المتحدث باسم حكومة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أن المحكمة الاتحادية العراقية فقط، وليس أي كيان آخر، هي من يمكنها اتخاذ قرار بشأن إعادة الانتخابات البرلمانية.

وقال سعد الحديثى، لدى سؤاله عن تعليق رئيس الوزراء على دعوة رئيس البرلمان المنتهية ولايته لإجراء انتخابات أخرى، "هذا أمر تختص به المحكمة الاتحادية وليس السلطة التنفيذية أو أى جهة أخرى".

وأقر البرلمان إجراء فرز يدوى للأصوات، بعدما قالت عدة أحزاب إن التصويت شابه تزوير. واندلعت، أمس الأحد، النيران في موقع لتخزين صناديق الاقتراع يضم نصف الصناديق من العاصمة.

 

 

 

 


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