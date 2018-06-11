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مؤسس الشركة المصممة لزى المنتخب: اخترنا حذاء "جلد بنى" وفوجئنا بتغييره

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:39 م
مؤسس الشركة المصممة لزى المنتخب: اخترنا حذاء "جلد بنى" وفوجئنا بتغييره منتخب مصر
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال خالد أوييه مؤسس الشركة المصممة لزى المنتخب، إن كان هناك اختيار لحذاء بنى اللون مصنوع من الجلد يرتديه المنتخب، موضحًا أنهم فوجئوا بأن هناك قرار بارتداء المنتخب أحذية بيضاء لتكون مريحة، نظراً لأن السفر يستغرق تسع ساعات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء"، على فضائية "دريم"، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أنه تم أخذ مقاسات اللاعبين بالكامل وأعضاء البعثة، فى سويسرا، لافتاً إلى أن عدم ضبط بدلة عبد الله السعيد، يرجع إلى تصويره بدون إعداده لذلك، وأن الصورة المتداولة كانت أثناء حركته، أو قد يكون تم تبديل الدبلة مع لاعب أخر.

وأشار أوييه، إلى أن البدلة ستكون بشكل جيد على اللاعبين فى صور المصورين المحترفين، بخلاف صور الهواتف المحمولة، مستنكراً الانتقاد من أجل الانتقاد فقط.


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بدل المنتخب




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