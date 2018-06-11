كيف تحصل على تغطية تأمينية بـ50 ألف دولار أثناء تشجيعك للمنتخب فى روسيا؟

كتب : حسام الشقويرى

بثمن وجبة خفيفة لا يتعدى سعرها الـ10 دولارات فى أحد مطاعم العاصمة موسكو أثناء زيارتك لدولة روسيا لمتابعة مباريات منتخب مصر لكرة القدم، يمكنك الحصول على تغطية تأمينية بقيمة 50 ألف دولار، والتى لا يتعدى مصاريف إصدارها الـ200 جنيه، وتشمل نفقات العلاج كاملة فى حال إصابتك بأى حادث طارئ يمكن أن تتعرض له أثناء فترة السفر، وتغطى دخول المستشفى والعمليات الجراحية والعلاج الطبى والنقل بعربة الإسعاف وفى حالة الوفاة او الإصابة بعجز كلى تحصل الأسرة على التعويض.

ويمكن الحصول على هذه التغطية عند تعرض المسافر لأى طارئ طبى سواء نتيجة حالة مرضية مفاجئة أو حادث عن طريق الانتقال إلى أقرب مستشفى أو مركز طبى والاتصال بأحد مراكز الخدمة المدونة أرقامهم على خلفية البطاقة التى يحصل عليها المؤمن عليه عند إصدار الوثيقة، وذلك لتنسيق إتمام الدخول وتكاليف العلاج بين مركز الخدمة والمستشفى والاتفاق على سداد تكلفة العلاج بينهم وإذا تعذر الاتصال لأى سبب من الأسباب يتم دفع تكاليف العلاج عن طريق المريض وفور عودته للوطن يقدم المطالبة المرفق بها أصول الفواتير، وكذلك التقرير الطبى الشامل من المستشفى التى تم علاجه بها ويشمل: إسـم المستشفى، الطبيب المعالج، التشخيص للحالة وكذلك العلاج أو الإجراء الطبى المتبع وتكاليف الخدمة.

ومن جانبه أوضح مديح سامى نائب رئيس جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وثيقة السفر توفر التغطية التأمينية بقيمة 50 ألف دولار عند الوفاة أو العجز الكلى ونقل الجثمان، كما تتضمن نفقات العلاج لافتا إلى أن المسافر لا يكون مؤمن عليه بصورة وافية ضد الحوادث أو الترحيل أو فقدان الأمتعة أو إلغاء رحلات الطيران ما لم يكن حاصلا على غطاء تأمينى منفصل ضد مخاطر السفر، ويتم الحصول عليه إما من شركة الطيران التى سيسافر على متنها والتى ترتبط بأحد مقدمى الخدمات التأمينية أو من مقدمى الخدمات التأمينية مباشرة.

وأشار سامى إلى أن أكثر أنواع وثائق التأمين ضد مخاطر السفر شيوعاً هو التأمين ضد مخاطر السفر لرحلة واحدة فقط، الذى يمنح المسافر غطاءً تأمينياً لإجازة واحدة خلال فترة زمنية معينة، ويمكن للمسافرين المواظبين على السفر بانتظام اختيار الغطاء التأمينى لعدة رحلات، والذى يوفر غطاءً تأمينياً لرحلات عديدة خلال فترة أطول ويرجع ضعف الاقبال على هذه التغطية لنقص الوعى التأمينى لدى شرائح كثيرة من المواطنين هو العائق الأساسى وراء حصولهم على تغطيات تأمينية مناسبة لهم، خاصة أثناء السفر ولا يلجأون إليها إلا فى حالة الإلزام فقط عند الحصول على تأشيرة السفر لدول الاتحاد الأوروبى وغير ذلك لا يعلمون عنها شيئا، على الرغم من أهميتها فى توفير الحماية والتعويض المناسب فى حال حدوث أى كارثة.