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الإثنين، 11 يونيو 2018 02:38 ص
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قوات الإنقاذ الإسبانية تعثر على 4 جثث خلال دوريات بالبحر المتوسط

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:00 ص
قوات الإنقاذ الإسبانية تعثر على 4 جثث خلال دوريات بالبحر المتوسط خفر السواحل _ صورة أرشيفية
مدريد أ ش أ
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أفادت أخر التقارير الإخبارية الواردة من مدريد الليلة، بالعثور على 4 جثث لمهاجرين كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا عبر القوارب.

وذكر راديو صوت أمريكا فى نشرته باللغة الإنجليزية، أن قوات الإنقاذ تمكنت - حتى الآن - من إنقاذ 334 شخصا أحياء من بين ركاب 9 قوارب كانت فى طريقها من السواحل الإفريقية إلى أوروبا.

وأشار متحدث باسم قوات الإنقاذ إلى العثور على 4 جثث داخل أحد هذه القوارب والتى كانت تقل 49 شخصا، دون أن يحدد أسباب الوفاة.

وكانت تقارير الأمم المتحدة قد أفادت بأن 785 شخصا لقوا حتفهم خلال عبورهم البحر المتوسط إلى أوروبا خلال العام الجاري، فيما تمكن أكثر من 27 ألف شخص من الوصول إلى أوروبا خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى من بينهم 7614 إلى إسبانيا وحدها.

 


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قوات الإنقاذ الإسبانية

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