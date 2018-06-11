فيديو.. اللقطات الأولى لمحيط وزارة العدل الأمريكية بعد تقارير عن وجود مسلح

كتب إبراهيم حسان

عرضت فضائية إكسترا نيوز، اللقطات الأولى لمحيط مقر وزارة العدل الأمريكية وانتشار الأمن بعد تقارير عن وجود مسلح داخل الوزارة.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية، إن موظفو الوزارة يحتمون داخل المبنى وسط تقارير عن وجود مسلح.