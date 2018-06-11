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فيديو.. اللقطات الأولى لمحيط وزارة العدل الأمريكية بعد تقارير عن وجود مسلح

الإثنين، 11 يونيو 2018 11:58 م
فيديو.. اللقطات الأولى لمحيط وزارة العدل الأمريكية بعد تقارير عن وجود مسلح الشرطة الامريكية
كتب إبراهيم حسان
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عرضت فضائية إكسترا نيوز، اللقطات الأولى لمحيط مقر وزارة العدل الأمريكية وانتشار الأمن بعد تقارير عن وجود مسلح داخل الوزارة.

 

وقال المتحدث باسم وزارة العدل الأمريكية، إن موظفو الوزارة يحتمون داخل المبنى وسط تقارير عن وجود مسلح.


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موظفو وزارة العدل الأمريكية يحتمون داخل المبنى بسبب مسلح

الشرطة الامريكية

وزارة العدل الامريكية

مسلح بوزارة العدل الامريكية




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