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فيديو..أبرز أنشطة الرئيس بأسبوع..اليمين الدستورية ومتابعة المشاريع القومية

الإثنين، 11 يونيو 2018 06:43 ص
فيديو..أبرز أنشطة الرئيس بأسبوع..اليمين الدستورية ومتابعة المشاريع القومية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب إسلام جمال
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نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على موقع "فيس بوك" مقطع فيديو لأهم أنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع الماضى.

 

ومن أبرز الأنشطة التى تضمنها الفيديو، تأدية الرئيس لليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، أمام مجلس النواب، وإلقائه كلمة بهذه المناسبة.

 

كما تابع الرئيس السيسى، العمل فى المدن الجديدة، وفى العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة وصعيد مصر، واستقبل رئيس جهاز الأمن والاستخبارات السودانى، صلاح قوش.

 

وأيضاً أجرى الرئيس السيسى، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأردنى للوقوف على آخر تطورات الأوضاع بالمنطقة، خاصة القضية الفلسطينية، واستقبل رئيس مجلس النواب العراقى، وكذلك رئيس مجلس النواب المغربى.

 

 


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