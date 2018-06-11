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فتح الترشح لانتخابات النقابات العامة اليوم وإجراؤها بعد إجازة عيد الفطر

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:30 ص
فتح الترشح لانتخابات النقابات العامة اليوم وإجراؤها بعد إجازة عيد الفطر الانتخابات العمالية - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يبدأ اليوم الإثنين فتح باب الترشح لانتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، للدورة النقابية 2018 /2022، على أن يعلن أسماء المرشحين فى اليوم التالى "الثلاثاء"، والطعون والبت فيها 13 يونيو، وإعلان الكشوف النهائية فى اليوم التالى، على أن تجرى الانتخابات عقب إجازة العيد 19 يونيو، وإعلان النتائج وإيداع الأوراق فى اليوم التالى.
 
وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان: إن انتخابات الاتحادات النقابية العمالية ستجرى طبقا للمواعيد التالية، بحيث يفتح باب الترشح 23 يونيو الجاري، وإعلان أسماء المرشحين فى اليوم التالي، والطعون والبت فيها 25 يونيو، وإعلان الكشوف النهائية فى اليوم التالي، على أن تجرى الانتخابات 27 يونيو المقبل وإعلان النتائج وإيداع الأوراق فى اليوم التالى.
 
وبذلك يسدل الستار على الانتخابات العمالية للدورة النقابية 2018 /2022، والتى لم تجرى منذ 12 عاماً.

 


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