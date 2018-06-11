عمدة لندن: سياسات المحافظين سبب زيادة معدلات العنف فى شوارع بريطانيا

لندن أ ش أ

رأى عمدة لندن، صادق خان، حزب المحافظين الحاكم فى بريطانيا أن استقطاعات الأخير فى نفقات مجالات الشرطة والتعليم، هى سبب زيادة معدلات فوضى جرائم العنف فى شوراع المملكة.

وأكد خان، فى مقال نشرته صحيفة (ميرور)- أن آثار ارتفاع معدلات الجريمة العنيفة فى المقاطعات والمدن بانجلترا وويلز باتت مدمرة وأصابت المجتمعات والعائلات بالإحباط.

وشدد عمدة لندن على أن ما يثير الإحباط على المستوى السياسى إزاء هذا الوضع هو أنه كان يمكن تفاديه؛ مشيرا إلى أن الاستقطاعات الحادة التى أجرتها الحكومة المحافظة على مدى السنوات الثمانى الماضية فى قطاعات الشرطة والتعليم وغيرها من الخدمات التى من شأنها أن تُقدّم للشباب طُرقًا وملاذات بعيدة عن الجرائم – هذه الاستقطاعات كان لها تبعات خطيرة باتت مرئية فى شوارع البلاد.

ولفت خان إلى إغلاق الكثير من نوادى الشباب والرياضة نتيجة للاستقطاعات بحيث لم يعد الشباب المراهقون يجدون ما يفعلونه فى الأمسيات أو فى الأجازات الأسبوعية.

وأوضح خان أن الظاهرة ليست قاصرة على لندن، وأن الأحصائيات تشير إلى تفشيها فى كل أنحاء انجلترا وويلز، وأنها مشكلة وطنية تتطلب حلولا وطنية تقودها الحكومة.