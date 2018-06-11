طهران تبدى شكوكا حيال المفاوضات النووية بين أمريكا وكوريا الشمالية

(أ ف ب)

شككت إيران، اليوم الإثنين، فى الآفاق التى يمكن أن تنتج عن المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، داعية بيونج يانج للتحلى بأقصى درجات اليقظة فى ما يتعلق بالوعود التى تقطعها واشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى فى مؤتمر صحفى فى طهران "لدينا شكوك كبيرة فى ما يتعلق بسلوك الولايات المتحدة ومقاربتها ونواياها، وننظر الى افعالها بتشاؤم تام".

وتابع قاسمى "فى الوقت الراهن لا يمكننا ان نكون متفائلين إزاء سلوك الولايات المتحدة، وعلى حكومة كوريا الشمالية مقاربة هذه المسألة بيقظة مطلقة".

وقال قاسمى إن تخلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن الاتفاق النووى الموقع العام 2015 بين إيران والدول الكبرى وغيرها من الاتفاقيات الدولية، دليل على انه شريك غير جدير بالثقة.

وتابع قاسمى "نريد أن يتم إرساء السلام والاستقرار والأمن فى شبه الجزيرة الكورية"، مضيفا أن تجربة التعامل مع الولايات المتحدة وترامب تفرض "الكثير من التشاؤم".

ووصل ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الى سنغافورة الاحد لعقد قمة غير مسبوقة، فى حين تطالب الولايات المتحدة بنزع السلاح النووى بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.

ويأتى ذلك بعد نحو شهر من انسحاب الرئيس الأمريكى من الاتفاق النووى التاريخى الموقع بين ايران وقوى دولية أخرى فرض قيودا صارمة على البرنامج النووى الإيرانى مقابل تخفيف العقوبات.