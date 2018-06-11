طالبة تدعى خطفها وتطلب مليون جنيه من والدها بسبب خلافات بينهما بمدينة بدر

كتب إبراهيم أحمد

كشفت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة بدر ملاباسات واقعة اختطاف طالبة بأنها أدعت خطفها ومساومة والدها على دفع مليون جنيه مقابل إطلاق سراحها لوجود خلافات بينهما وأخطر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بالواقعة.

وتفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة بدر من "ن.إ.س" 50 سنة صاحب كافيه، بتغيب نجلته "إ.ى.ن" 18 سنة طالبة ولم يتهم أو يشتبه فى أحد تم اتخاذ إجراءات النشر اللازمة، وفى وقت لاحق ورد للمبلغ اتصال هاتفى من هاتف نجلته طلب خلاله المتصل فدية قدرها 1.250.000 جنيه نظير إطلاق سراحها.

ومن خلال التحريات تبين عدم صحة الواقعة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن المبلغ بغيابها بصحبة"عبد الله.س.س"24 سنة سائق توك توك وباستهدافه أمكن ضبطه وبصحبته المبلغ بغيابها.

وبسؤالها أقرت بأنها تركت محل سكنها برغبتها وتوجهت للإقامة بصحبة "عبد الله.س.س" لوجود خلافات بينها وبين والدها واتفقت مع سالف الذكر على الادعاء بخطفها ومساومة أهليتها على إطلاق سراحها مقابل المبلغ المشار إليه، وبمواجهة المتهم الثانى بأقوال سالفة الذكر أيدها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.