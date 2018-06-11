video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 11 يونيو 2018 02:21 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

طالبة تدعى خطفها وتطلب مليون جنيه من والدها بسبب خلافات بينهما بمدينة بدر

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:04 م
طالبة تدعى خطفها وتطلب مليون جنيه من والدها بسبب خلافات بينهما بمدينة بدر المتهمان بمساومة صاحب كافية فى مدينة بدر
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

كشفت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة بدر ملاباسات واقعة اختطاف طالبة بأنها أدعت خطفها ومساومة والدها على دفع مليون جنيه مقابل إطلاق سراحها لوجود خلافات بينهما وأخطر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بالواقعة.

 

وتفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة بدر من "ن.إ.س" 50 سنة صاحب كافيه، بتغيب نجلته "إ.ى.ن" 18 سنة طالبة ولم يتهم أو يشتبه فى أحد تم اتخاذ إجراءات النشر اللازمة، وفى وقت لاحق ورد للمبلغ اتصال هاتفى من هاتف نجلته طلب خلاله المتصل فدية قدرها 1.250.000 جنيه نظير إطلاق سراحها.

 

ومن خلال التحريات تبين عدم صحة الواقعة ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن المبلغ بغيابها بصحبة"عبد الله.س.س"24 سنة سائق توك توك وباستهدافه أمكن ضبطه وبصحبته المبلغ بغيابها.

 

وبسؤالها أقرت بأنها تركت محل سكنها برغبتها وتوجهت للإقامة بصحبة "عبد الله.س.س" لوجود خلافات بينها وبين والدها واتفقت مع سالف الذكر على الادعاء بخطفها ومساومة أهليتها على إطلاق سراحها مقابل المبلغ المشار إليه، وبمواجهة المتهم الثانى بأقوال سالفة الذكر أيدها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عصابة تثقب إطار سيارة لسرقة 800 ألف جنيه من قائدها فى قصر النيل

اخبار الحوادث

امن القاهرة

اخبار مصر

الحوادث

مدينة بدر

النيابة العامة




لا تفوتك
الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

الحكومة: إجازة عيد الفطر من السبت للإثنين للعاملين بالحكومة

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

رئيس الشيشان بعد لقاء "صلاح": الله أكبر .. الأسطورة عندنا

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

صور.. "فسحة عيد على قد الايد" .. أجمل المنتزهات و الحدائق من إسكندرية لأسوان تستطيع أن تحتفل فيها بالعيد بأسعار رخيصة.. الأنفوشى بالمجان.. واستمتع بالخضرة و المراكب النيلية فى القناطر الخيرية

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

دفتر أحوال صحافة المواطن.. قارئ يشكو من انتشار القمامة فى شوراع قرية شنشور بالمنوفية.. أهالى المهندسين يناشدون بوقف قرار هدم مسجد صغير بشارع أحمد عربى.. وشكوى من غرق نفق الوراق بمياه الصرف الصحى

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

التموين: صرف سلع مدعمة بـ700 مليون جنيه بالوجه البحرى من مقررات شهر يونيو

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د / خالد هدهود

رسالة لوالد الفتاة .

افضل ما يمكن عمله فى هذه الحالة مع هذه البنت ، تزويجها من سائق التوك توك هذا تهذيبا واصلاح لها .

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة