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الإثنين، 11 يونيو 2018 03:54 م
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ضبط 1462 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بالقليوبية

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:36 م
ضبط 1462 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بالقليوبية حملة مرورية -أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير 1462 مخالفة مرورية.

 

وكانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 1462 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و183 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 23700 جنيه وسحب 50 دراجة نارية وحجز 4 دراجات.

 

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 40 رخصة وتحصيل 7500 جنيه غرامة.

 


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