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ضبط ٣ متهمين سرقوا محتويات خزينة من داخل شقة بطنطا

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:02 ص
ضبط ٣ متهمين سرقوا محتويات خزينة من داخل شقة بطنطا كلابش - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية من ضبط مرتكبى سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل خزينة بإحدى الشقق بدائرة القسم.


كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العقيد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا بتحرير "ز. م. ع. غ 64 سنة ربة منزل ومقيمة حارة الشعراوى بسرقة الخزينة الخاصة بها من داخل غرفة النوم، وبداخلها مصوغات ذهبيه تقدر بـ١.٥ مليون جنيه، ومبلغ مالى 22 ألف جنيه و3 هواتف محمول.


وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية ضم العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية والعقيد وليد الصواف مفتش الإدارة المركزية بطنطا والرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا.


وتوصلت التحريات لأن مرتكبى الواقعة كل من شريف عبدالعليم مرزوق 23 سنة عاطل، محمد أحمد إبراهيم سليمان وشهرته جيمى 41 سنة، سامى جمال السيد شعبان وشهرته كريم 21 سنة عامل دليفرى، وبمناقشة المتهمين اعترفوا بأنهم قاموا بالدلوف إلى شقة المجنى عليها عن طريق سطح المنزل وقاموا بفتح الخزينة عن طريق عتلة والاستيلاء على محتوياتها، وأرشد المتهمون عن المسروقات؛ وتحرر المحضر رقم 15554 جنح قسم ثان طنطا، وقررت النيابة حبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيق.

 


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