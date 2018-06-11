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ضبط شخص لشرائه هاتف محمول من مواقع التسويق الإلكترونى بأموال مقلدة

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:12 م
ضبط شخص لشرائه هاتف محمول من مواقع التسويق الإلكترونى بأموال مقلدة أموال_أرشيفية
كتب ـ محمد إبراهيم
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص لقيامه بالنصب على أحد المواطنين وشراء هاتفه المحمول بعملات نقدية مقلدة عقب التواصل معه عبر أحد مواقع التسوق الإلكترونى.

تلقى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من المواطن "أحمد.ع.ع" مهندس مدنى حر مقيم مدينة 6 أكتوبر، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منه على هاتفه المحمول عقب قيامه بعرضه للبيع على مواقع التسوق الإلكترونى، وعقب ذلك تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد الأشخاص يدعى "محمود " قرر له رغبته فى شرائه وتقابل معه أمام أحد الأسواق التجارية بمدينة 6 أكتوبر، وقام بشراء الهاتف المحمول منه وعقب انصرافه اكتشف بأن المبالغ المالية المستلمة منه ثمناً للهاتف مقلدة، بفحص العملات بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين بأنها عملات مقلدة.

وأسفرت  تحريات فريق بحث جنائى من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "أحمد.س.م " مواليد 1992  حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

وأضافت التحريات بالتواصل هاتفياً مع المجنى عليه عن طريق الهاتف المحمول المدون فى الإعلان منتحلاً اسم "محمود" وأبلغه برغبته فى شراء الهاتف المحمول المعلن عنه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأضاف بسابقة تعرضه لواقعة احتيال بذات الأسلوب من قبل شخص مجهول قام بشراء هاتف محمول خاص به وسلمه المبلغ المالى المقلد وعند اكتشافه ذلك قرر التخلص منها عن طريق ارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لتحديد المتهم الأخير وضبطه.


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