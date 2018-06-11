ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالطرق العامة ببنها

القليوبية نيفين طه

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين تخصصوا فى سرقة السيارات من الطرقات العامة ببنها.

وتلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة أول بنها من أحد العاملين بشركة توزيع الكهرباء باكتشافه سرقة سيارة نقل تابعة لجهة عمله عقب تركه لها بدائرة قسم ثان بنها.

وبالبحث والتحرى، أسفرت الجهود عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلى من المدعو "محمد.ع.أ" و "رماح.م.إ" و"هانى.م.ع" بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى سرقة السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن السيارة المستولى عليها، بتطوير مناقشتهم اعترفوا باشتراكهم فى ارتكاب واقعة سرقة سيارة من داخل جراج إحدى الكليات وقرروا بأن السيارة بحوزة شخص مُحدد جارى استهدافه وضبطه، وكذلك أقروا بارتكابهم واقعة سرقة سيارة من ميدان رمسيس دائرة قسم الأزبكية بالقاهرة والتى تم ضبطها وجارى إستدعاء مالكها، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.