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صور.. مقر إقامة الزعيم الكورى الشمالى فى سنغافورة يتحول لمنطقة عسكرية

الإثنين، 11 يونيو 2018 05:37 ص
صور.. مقر إقامة الزعيم الكورى الشمالى فى سنغافورة يتحول لمنطقة عسكرية حرس كيم كونج اون
كتب عبد الوهاب الجندى
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باتت المنطقة المحيطة بمقر إقامة الزعيم الكورى الشمالى، كيم كونج أون، فى سنغافورة قبل يوم وحدة من القمة الأمريكية الكورية مع الرئيس دونالد ترامب، منطقة عسكرية خالصة، وفق صور نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وانتشرت الحرس الكورى الشمالى الخاص، فى محيط الفندق المقيم به "كيم كونج أون"، الذى وصل هو ونظيره الأمريكى "ترامب" إلى سنغافورة أمس الأحد لحضور أول قمة من نوعها على الإطلاق بين الزعماء الحاليين للخصمين حدد لها يوم الثلاثاء.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية فى كوريا الشمالية اليوم الإثنين، إن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب من المنتظر أن يناقشا، قضايا نزع السلاح النووي، والسلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية، ومسائل أخرى "يقتضيها عصر التغيير" .

انتشر الحرس الخاص لكيم كونج أون
انتشر الحرس الخاص لكيم كونج أون

 

محيط الفندق
محيط الفندق

 


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