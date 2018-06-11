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الإثنين، 11 يونيو 2018 07:00 م
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صور.. الولايات المتحدة تسلم الرئيس البنمى السابق مارتينيلى إلى بلاده

الإثنين، 11 يونيو 2018 05:30 م
صور.. الولايات المتحدة تسلم الرئيس البنمى السابق مارتينيلى إلى بلاده الرئيس البنمى السابق ريكاردو مارتينيلى
ميامى (أ ف ب)
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سلمت الولايات المتحدة الرئيس البنمى السابق ريكاردو مارتينيلى الاثنين، إلى بلده حيث سيواجه اتهامات بالتجسس على الصحفيين والمعارضين السياسيين.

وتم نقل مارتينيلى الذى تولى الرئاسة فى بنما بين العامين 2009 و2014 من السجن الاتحادى فى ميامى إلى مطار أوبا لوكا حيث تم إرساله على متن رحلة مستأجرة إلى مدينة بنما حوالى الساعة 6,20 صباحا (10,20 ت غ).

ورحب مارتينيلى الذى رافقه ضباط أمريكيون بالصحفيين الذين تجمعوا فى المطار.

وقال "أنا مستعد لمشاهدة كأس العالم" الذى يبدأ الخميس وتأهلت بنما إليه.

ومارتينيلى (66 عاما) متهم بالتجسس على اتصالات أكثر من 150 شخصا بينهم صحافيون وسياسيون.

ويواجه تحقيقا فى بنما فى نحو 20 قضية فساد أخرى، لكن لم تذكر هذه القضايا فى طلب التسليم.

وبموجب معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت فى 1905، لا يمكن محاكمته فى بنما سوى للجرائم الواردة فى طلب التسليم.

وتأتى عودته إلى بنما فى وقت تعيش هذه الدولة اضطرابات سياسية مع استعدادها للانتخابات العامة فى مايو.

ويمنع الدستور مارتينيلى من الترشح للرئاسة قبل 2024.لكنه يأمل بالترشح لمنصب رئيس بلدية أو الفوز بمقعد نيابى، وفق ما ذكر الناطق باسمه لويس ادواردو كاماشو.

واعتقل مارتينيلى فى يونيو 2017 وبقى موقوفا فى ميامى مذاك.

ويصر الرئيس السابق على أنه ضحية "ثأر" من قبل الرئيس البنمى خوان كارلوس فاريلا، نائبه سابقا.

ترحيل الرئيس البنمى السابق
ترحيل الرئيس البنمى السابق

 

جانب من الترحيل
جانب من الترحيل

 

رئيس بنما السابق
رئيس بنما السابق

 

جانب من ترحيل رئيس بنما السابق
جانب من ترحيل رئيس بنما السابق

 

طائرة ترحيل رئيس بنما السابق
طائرة ترحيل رئيس بنما السابق

 

قوات الشرطة الأمريكية
قوات الشرطة الأمريكية

 

جانب من الترحيل لرئيس بنما السابق
جانب من الترحيل لرئيس بنما السابق

 


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