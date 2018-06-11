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صور.. الداخلية تفتتح استاد كرة قدم بالدراسة وتكريم المتميزين رياضيا

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:39 م
صور.. الداخلية تفتتح استاد كرة قدم بالدراسة وتكريم المتميزين رياضيا الداخلية تفتتح استاد كرة القدم بالدراسة
كتبت دينا الحسينى
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افتتح مساعد الوزير لقطاع الرعاية الاجتماعية، استاد كرة القدم بالدراسة، وكذا تكريم أوائل دورى الشرطة ومسابقة الرياضى المثالى.

  

 يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على رفع الجاهزية البدنية والنفسية لرجال الشرطة والارتقاء بالمستوى الرياضى لكافة العاملين بالوزارة

 

وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تنفيذ العديد من البرامج لبناء قدرات مواردها البشرية وخلق بيئة محفزة تساهم فى تفعيل الآداء الأمنى

 
 
افتتاح استاد كرة قدم
افتتاح استاد كرة قدم
الداخلية تفتتح إستاد كرة القدم بالدراسة وتكريم المتميزيزن رياضياً
الداخلية تفتتح إستاد كرة القدم بالدراسة وتكريم المتميزيزن رياضياً
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 


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استاد كره القدم بالدراسه

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