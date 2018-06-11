شركات المحمول تقدم عروضا مخفضة للمشجعين المصريين فى روسيا خلال كأس العالم

كتبت: هبة السيد

تأكيدا لما نشره اليوم السابع، خفضت شركات المحمول تعريفة التجوال الدولى بين مصر وروسيا، تزامنا مع انطلاق مونديال كأس العالم لكرة القدم الذى تستضيفه روسيا خلال الفترة من 14 يونيو الى 15 يوليو المقبل، وذلك بهدف تمكين المشجعين المصريين بالحصول على أسعار أفضل خلال فترة مشاركة المنتخب المصرى بالمونديال.

وكانت مصادر بالشركات، كشفت لـ"اليوم السابع"، أن الشركات ستقدم عروضا ترويجية خاصة خلال فترة المونديال، لكن لا يمكنها الاستمرار بنفس الأسعار المخفضة طوال الوقت، حيث تخضع أسعار التجوال لاتفاقيات مع شركات المحمول بالخارج والأسعار بتلك الدول، فضلا عن ارتفاع أسعار تكلفة التشغيل وتحرير سعر الصرف.

ورفعت شركات المحمول أسعار المكالمات الدولية فى سبتمبر2017، وأخطرت الشركات العملاء عبر الرسائل النصية القصيرة بالقرار، من ضمنها اختلاف فى أسعار المكالمات فى أوقات الذروة وغير الذروة، وذلك بعد حصولها على موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وأدى ذلك إلى انخفاض عوائد شركات المحمول من خدمات التجوال الدولى بعد رفع الأسعار بشكل كبير للغاية دفعت الكثير من المسافرين إلى الإحجام عن الاشتراك بباقات الإنترنت أو تخفيض مكالماتهم الخارجية واستبدالها فى بعض الأحيان بخدمات الاتصالات المجانية على الإنترنت مثل فايبر وفيس بوك ماسينجر وغيرها على الرغم من إغلاقها فى بعض الدول.