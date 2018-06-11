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سليم الجبورى يدعو لمباشرة الإجراءات القانونية لإعادة فرز أوراق الاقتراع يدويا

الإثنين، 11 يونيو 2018 04:35 م
سليم الجبورى يدعو لمباشرة الإجراءات القانونية لإعادة فرز أوراق الاقتراع يدويا رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى
أ ش أ
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دعا رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، اليوم الاثنين، إلى المباشرة بالإجراءات القانونية لإعادة العد والفرز لأوراق الاقتراع يدويا فى عموم البلاد، مشددا على ضرورة حماية صناديق الاقتراع بكل الطرق الممكنة للحفاظ على أصوات الناخبين.

وقال المكتب الإعلامى للجبورى، فى بيان، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن رئيس مجلس النواب سليم الجبورى، استقبل، أعضاء اللجنة القانونية النيابية، موضحا أنه جرى خلال اللقاء استعراض أبرز تطورات ملف الانتخابات، بالإضافة إلى تدارس السياقات المتبعة لما بعد تعديل قانون الانتخابات.

ودعا الجبورى، الأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة إلى اتخاذ كافة التدابير من أجل إنجاح عملية العد والفرز وبالطريقة التى تنصف جميع الأطراف، ويشار الى أن حريقا اندلع، -أمس-، داخل مخازن للمواد الغذائية وسط العاصمة بغداد، فيما كشفت اللجنة الأمنية فى مجلس بغداد أن الحريق استهدف صناديق الاقتراع بجانب الرصافة.

 

 


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