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سقوط عاطل سابق اتهامه فى 17 قضية سرقة سيارات بروض الفرج

الإثنين، 11 يونيو 2018 01:13 م
سقوط عاطل سابق اتهامه فى 17 قضية سرقة سيارات بروض الفرج المتهم بسرقة السيارات فى روض الفرج
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى رجال المباحث بقسم شرطة روض الفرج القبض على عاطل سابق اتهامه فى 17 قضية أثناء محاولته سرقة سيارة وأخطر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بالواقعة.

 

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج مفادها قيام"ماجد.ع.ع" 52 سنة والسابق اتهامه فى 17 قضية، وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع " بقصد التصرف فى محتوياتها بالبيع  

 

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه حال قيامه بالشروع فى سرقة السيارة رقم ى ج 1895.

 

وبمواجهته بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدها واعترف بقيامه بشروعه فى سرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب " المفتاح المصطنع " تحرر عن ذلك  محضر بتلك الواقعة

 

وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بارتكاب 5 حوادث سرقات سيارات بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط السيارات من الأولى إلى الثالثة بمكان إخفائهم بمنطقة شبرا الخيمة / قليوبية.

 

وأضاف بقيامه بالتصرف فى محتويات السيارات المشار إليها بالبيع لأشخاص لا يمكنه الإرشاد عنهم بمنطقة سوق شبرا الخيمة / قليوبية وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموه بالسرقة وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية وتولت النيابة العامة التحقيق.


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