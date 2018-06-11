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زوج فى بلاغ ضد زوجته: "كسرت ذراعى وهشمت رأسى بسبب الشكوى لأهلها"

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:15 ص
زوج فى بلاغ ضد زوجته: "كسرت ذراعى وهشمت رأسى بسبب الشكوى لأهلها" محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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خلافات زوجية طاحنة درات بين نشبت الزوجين "أحمد.ع.س" و"علا.م.ف" بعد زواج دام 4 سنوات، بسبب رغبتها فى السيطرة على المنزل واعتراضها على زيارة والداته لهم ومنعه من الاختلاط بشقيقاته بسبب غيرتها الجنونية، حتى وصل به الأمر به لطلب تدخل الوسطاء لإيجاد حل وسط بينهما بسبب تطور الخلاف لمد يدها عليه، وعندما علمت قامت بالتعدى عليه ضربا بقطعة حديدية مما تسبب فى إصابته.
 
وذكرت الزوج فى بلاغه أمام قسم شرطة السيدة زينب الذى حمل رقم 1035  لسنة 2018 تعرضه للضرب المبرح على يد زوجته بعد إثباته ذلك بشهادة الشهود وتقرير طيى الذى أوضح الإصابة بجرح  فى رأسه استلزم 22 غرزة وكدمات فى جسده وكسر فى الذراع .
 
وتابع الزوج: 4 سنوات زواج ذقت خلالهم العذاب والويل بعد أن شعرت أننى أعيش فى سجن مع سيدة لا تعرف الرحمة بسبب غيرتها المرضية وحبها للمال وحرمانى من أهلى بعد أن تفننت فى جعلهم يكرهون زيارتنا بسبب عنفها ضدهم .
 
وأكمل أحمد: جعلتنى أفكر فى الإنتحار بسبب الضيق منها وبسبب تفننها فى إيذائي نفسيا وجعلى أعانى بالحياة معها، ولكن ما جعلنى أتراجع الخوف على نجلتى الصغيرة، وعندما طالبتها بالإنفصال رفضت وهددتنى بحرمانى من ابنتى فتحملت وعشت معها على أمل أن يتغير الحال وتتراجع عن سلوكها المنفر.
 
ويتابع: ضاق بى الحال وطالبت بعض الأقارب والأصدقاء  بالتدخل وعندما علمت جن جنونها وانهالت على ضربا وتسبب فى ذهابى إلى المستشفي أنزف .
 
وأكد الزوج: أصر أهلها على الإصلاح بيننا وأنها فعلت ذلك فى لحظة غضب فعدت لها مجبرا، إلى أن نشب بيننا أخر خلاف وقامت على أثره بالتعدى على بالضرب بقطعة حديديه وتسبب فى إلحاق الأذى بى وكسر ذراعى.

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