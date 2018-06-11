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رئيس نقابة العاملين بالسكة الحديد يتقدم اليوم بأوراق ترشحه لدورة جديدة

الإثنين، 11 يونيو 2018 03:00 ص
رئيس نقابة العاملين بالسكة الحديد يتقدم اليوم بأوراق ترشحه لدورة جديدة عبد الفتاح فكرى رئيس نقابة العاملين بالسكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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يتقدم عبد الفتاح فكرى رئيس نقابة العاملين بالسكة الحديد والمترو اليوم الاثنين، بأوراق ترشحه دورة جديدة (2018 ـ 2022)، حيث نجح خلال المرحلة الأولى من الانتخابات النقابية برئاسة اللجنة النقابية للعاملين فى ورش السكة الحديد بكوم أبو راضى ببنى سويف.

وقال عبد الفتاح فكرى لـ"اليوم السابع" إنه يستهدف من خلال ترشحه رئيسا للنقابة العامة دورة جديدة استكمال ما حققه من إنجازات فى خدمة العاملين وتلبية مطالبهم المشروعة، مشيرا إلى أن برنامجه يعتمد على التواصل البناء وحسن العلاقة مع المسئولين بما يخدم العمل والعاملين بالهيئة.

 

 

 


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