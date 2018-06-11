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الإثنين، 11 يونيو 2018 02:41 م
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رئيس حى الساحل يراجع سيارات السلع الغذائية للتأكد من جودة منتجاتها

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:08 م
رئيس حى الساحل يراجع سيارات السلع الغذائية للتأكد من جودة منتجاتها المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
ماجد تمراز
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أمر الدكتور مجدى شريف، رئيس حى الساحل، أجهزة الحى وإدارات الإشغالات والتموين والطب البيطرى التابعة للحى، بمراجعة سيارات المواد الغذائيه بشارع سعد سليم، والتفتيش عليها، وعلى جودة منتجاتها، فى إطار الحرص على سلامة الغذاء والمواطنين.
 
من جانب آخر، تمكنت أجهزة حى المعصرة، بإشراف من محمد فؤاد، رئيس الحى، من إيقاف أعمال مبانٍ دون ترخيص، فى شارع 15 مع سيجوارت وشارع وهبة مع مخر السيل بحدائق حلوان، وتم مصادرة مواد البناء المخالف.
 
كما تابع رئيس حى المعصرة، آثار الحريق، الذى نشب فى إحدى الشقق بشارع الرشاح، مؤكدًا عدم وجود خسائر فى الأرواح.
 

 


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