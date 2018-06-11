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رئيس الوزراء اليابانى: نأمل نجاح القمة الأمريكية - الكورية الشمالية

الإثنين، 11 يونيو 2018 02:17 م
رئيس الوزراء اليابانى: نأمل نجاح القمة الأمريكية - الكورية الشمالية رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى
طوكيو (أ ش أ)
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أعرب رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم الإثنين، عن أمله فى نجاح القمة الأمريكية - الكورية الشمالية وأن تكون "خطوة كبيرة" نحو تحقيق السلام والاستقرار فى شمال شرق آسيا، وذلك بعد اتصال هاتفى أجراه مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقال آبي، فى تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، إنه بعد الاطلاع على آخر تطورات الاستعدادات للقمة الأكثر ترقبا فى سنغافورة، أكد ترامب مجددا أنه سيناقش قضية اليابانيين الذين اختطفتهم بيونج يانج.

وأوضح آبى أنه يعتقد أن اليابان والولايات المتحدة، الى جانب كوريا الجنوبية، متفقة بشكل كامل على السياسة الأساسية للقمة.

ويشار إلى أن اليابان لطالما تحاول تعزيز التنسيق مع الولايات المتحدة قبل لقاء ترامب مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون، وزار آبى الأسبوع الماضى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأمريكى.

ويعد حل قضية اليابانيين المختطفين منذ سبعينات وثمانينات القرن الماضى من أولويات رئيس الوزراء اليابانى، الذى أكد أنه يرغب فى لقاء كيم لحل القضية فى أقرب وقت، إذ حالت هذه القضية دون إقامة علاقات دبلوماسية بين طوكيو وبيونج يانج.

وخلال الجلسة البرلمانية اليوم كشف وزير الخارجية اليابانى تارو كونو خططا لإجراء اتصال هاتفى بين الزعيمين اليابانى والأمريكى عقب قمة الغد التى تضع نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية على رأس جدول أعمالها.

 


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